Помогите ,пожайлуста.(химия,8класс) N2O3+ZnO=? Li2O+BeO=? SrO+Cr2O3=?
Химия
Помогите ,пожайлуста.(химия,8класс) N2O3+ZnO=? Li2O+BeO=? SrO+Cr2O3=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2O3 + ZnO = Zn(NO2) Li2O + BeO = Li2BeO3 SrO + Cr2O3 = Sr(CrO2)2
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