Разгадай кроссворд. По горизонтали: 4.В нашем полушарии хорошо была видна… Галл??я 7. От солнечных лучей снег стал… и искриться 12. Большой… для маленькой компании 13. … - это место, где продают лекарства. 14. Мама накл...
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Разгадай кроссворд. По горизонтали: 4.В нашем полушарии хорошо была видна… Галл??я 7. От солнечных лучей снег стал… и искриться 12. Большой… для маленькой компании 13. … - это место, где продают лекарства. 14. Мама наклеила марку на … По вертекали: 1. Слагаемое + слагаемое = … 2. Мне подарили тёплый шерстяной… 3. Главный человек на корабле… 5. Маше купили новый … для рисования. 6. Вася любит … трудные задачи. 8. Корабль был готов к отплытию, и капитан приказал поднять …. 10. Чуть шумит болотный … 11. В городе построен новый жилой …
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По горизонтали: 4.Комета 7.Сверкать(блестеть) 12.Секрет. 13.Аптека. 14.Конверт(письмо). По вертикали: 1.Сумма. 2.Шарф.(свитер) 3.Капитан. 5.Альбом. 6.Решать. 8.Якорь 10.Камыш. 11.Дом.
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