Разгадай кроссворд. По горизонтали: 4.В нашем полушарии хорошо была видна… Галл??я 7. От солнечных лучей снег стал… и искриться 12. Большой… для маленькой компании 13. … - это место, где продают лекарства. 14. Мама накл...

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Разгадай кроссворд. По горизонтали: 4.В нашем полушарии хорошо была видна… Галл??я 7. От солнечных лучей снег стал… и искриться 12. Большой… для маленькой компании 13. … - это место, где продают лекарства. 14. Мама наклеила марку на … По вертекали: 1. Слагаемое + слагаемое = … 2. Мне подарили тёплый шерстяной… 3. Главный человек на корабле… 5. Маше купили новый … для рисования. 6. Вася любит … трудные задачи. 8. Корабль был готов к отплытию, и капитан приказал поднять …. 10. Чуть шумит болотный … 11. В городе построен новый жилой …

Автор: Гость