Составить 3 предложения с глаголами must,should,can,man,have to.

Английский язык
Составить 3 предложения с глаголами must,should,can,man,have to.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Must(должен) - You must go to school five days a week. - Ты должен ходить в школу пять дней в неделю. 2)Should(следует) - You should read this book. - Тебе следует прочитать эту книгу. 3)Can(могу/умею) - I can swim. - Я умею плавать. 4)Man(человек) - This man is a teacher. - Этот человек учитель. 5) Have to(придется) - I have to go to the shop. - Мне придется сходить в магазин.
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