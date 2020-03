Составить 3 предложения с глаголами must,should,can,man,have to.

Гость: Гость:

1) Must(должен) - You must go to school five days a week. - Ты должен ходить в школу пять дней в неделю. 2)Should(следует) - You should read this book. - Тебе следует прочитать эту книгу. 3)Can(могу/умею) - I can swim. - Я умею плавать. 4)Man(человек) - This man is a teacher. - Этот человек учитель. 5) Have to(придется) - I have to go to the shop. - Мне придется сходить в магазин.