Составьте текст со словами в , которых есть суффиксы чик-шик,ек-ик!

Русский язык
Составьте текст со словами в , которых есть суффиксы чик-шик,ек-ик!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чик шик ек ик!!!!!! Вот и текст
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