Придумать загадку.Слова: серый,длинноухий,косые глазки,хвостик кругленький,морковку хрум-хрум,быстро бегает,боится волка и лису.
Литература
Придумать загадку.Слова: серый,длинноухий,косые глазки,хвостик кругленький,морковку хрум-хрум,быстро бегает,боится волка и лису.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серый-серый, длинноухий, глазки косые, кругленький хвостик, хрум-хрум морковку, бегает быстро, лису боится. а волка и подавно!
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