Что прризошло 1612, 1703, 1812, 1941-1945, 1961 имя или фамилия исторической личность помогите очень нужно
Окружающий мир
Что прризошло 1612, 1703, 1812, 1941-1945, 1961 имя или фамилия исторической личность помогите очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1941-1945 произошла Великая Отечественная Война 1-3 сентября 1612 произошла Московская битва в 1703 году Пётр Первый основал Санкт Петербург в 1812 году была Отечественная война с Бородинским Сражением 12 апреля 1961 год — Первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, на Космическом Корабле «Восток» .
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