Что прризошло 1612, 1703, 1812, 1941-1945, 1961 имя или фамилия исторической личность помогите очень нужно

Гость: Гость:

В 1941-1945 произошла Великая Отечественная Война 1-3 сентября 1612 произошла Московская битва в 1703 году Пётр Первый основал Санкт Петербург в 1812 году была Отечественная война с Бородинским Сражением 12 апреля 1961 год — Первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, на Космическом Корабле «Восток» .