Употребите слово в скобках в нужном падеже. 1).Говорить по (телефон). 2).Гулять по (??ульвар). 3).Смотреть по (телевизор). 4).отправить по (почта). 5).идти по (улица). 6).готовиться по (математика). 7).общаться по (скайп).

Русский язык

Употребите слово в скобках в нужном падеже. 1).Говорить по (телефон). 2).Гулять по (??ульвар). 3).Смотреть по (телевизор). 4).отправить по (почта). 5).идти по (улица). 6).готовиться по (математика). 7).общаться по (скайп).

Автор: Гость