Употребите слово в скобках в нужном падеже. 1).Говорить по (телефон). 2).Гулять по (??ульвар). 3).Смотреть по (телевизор). 4).отправить по (почта). 5).идти по (улица). 6).готовиться по (математика). 7).общаться по (скайп).
Русский язык
Употребите слово в скобках в нужном падеже. 1).Говорить по (телефон). 2).Гулять по (??ульвар). 3).Смотреть по (телевизор). 4).отправить по (почта). 5).идти по (улица). 6).готовиться по (математика). 7).общаться по (скайп).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).Говорить по телефону. 2).Гулять по бульвару. 3).Смотреть по телевизору. 4).отправить по почте. 5).идти по улице. 6).готовиться по математике. 7).общаться по скайпу.
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