Напишите о цветке георгин , строение , цветение

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Георгины это многолетние растения с мясистыми, клубневидно-утолщенными корнями. [6] Надземная часть растений ежегодно отмирает до корневой шейки. Продолжительность жизни запасающих корней около пяти лет. Новые корнеклубни формируются каждый год, старые утолщаются в середине.Стебли прямые, ветвистые, гладкие или шероховатые, полые. У некоторых видов могут достигать 250см высотой. Листья перистые, иногда дважды или трижды перистые, реже цельные. От 10 до 40см длиной, различной степени опушенности, зеленые или пурпуровые, расположенные напротив друг друга.Соцветия в виде корзинки. Обертка чашеобразная, состоящая из 2-3 рядов зеленых листочков, сросшихся в основании. Цветут георгины обильно и продолжительно, в зависимости от сорта, с начала июля - августа до первых заморозков. Одновременно цветет от 5 до 50 соцветий.Краевые цветки язычковые, крупные, различной окраски и формы. Серединные цветки трубчатые, золотисто-желтые или коричнево-красные.Плод — семянка. Семена сохраняют всхожесть до 3 лет.Запах у георгинов отсутствует, но есть ботанические виды, которые обладают нежным приятным ароматом.