3-4 речення про хліб для дочки
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3-4 речення про хліб для дочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В усі часи хліб був головним в домі людини. Тому до нього ставились з великою любов'ю. Хліб навчить нас шанувати тяжку працю і мирне небо. Бережіть кожну крихту хліба!
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