-На проталинах появились грачи!-По небу плывут кучевые облака ,похожие на сугробы ??нега .-В лесу под деревьями тает снег !-Солнце греет всё сильнее и сильнее.Всё больше слышны голоса птиц !Днём на солнце началась капель! Пока...
Русский язык
-На проталинах появились грачи!-По небу плывут кучевые облака ,похожие на сугробы ??нега .-В лесу под деревьями тает снег !-Солнце греет всё сильнее и сильнее.Всё больше слышны голоса птиц !Днём на солнце началась капель! Покажи / /слова,которые надо убрать . Составь и запиши телеграммы.какие слова ,знаки лишние в телеграммах,нужны в словесных картинках?Какие приметы весны не назвали ребята ? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ,СРОЧНО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появились грачи!По небу плывут облака, похожие на сугробы. В лесу тает снег! Солнце греет сильнее. Слышны голоса птиц! Началась капель! День стал длиннее. Вылезают насекомые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Гараже было 3 автобуса и 7 грузовых автомобилей из гаража уехали 4 машины Сколько м??шин осталось в гараже?