-На проталинах появились грачи!-По небу плывут кучевые облака ,похожие на сугробы ??нега .-В лесу под деревьями тает снег !-Солнце греет всё сильнее и сильнее.Всё больше слышны голоса птиц !Днём на солнце началась капель! Пока...

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-На проталинах появились грачи!-По небу плывут кучевые облака ,похожие на сугробы ??нега .-В лесу под деревьями тает снег !-Солнце греет всё сильнее и сильнее.Всё больше слышны голоса птиц !Днём на солнце началась капель! Покажи / /слова,которые надо убрать . Составь и запиши телеграммы.какие слова ,знаки лишние в телеграммах,нужны в словесных картинках?Какие приметы весны не назвали ребята ? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ,СРОЧНО.

Автор: Гость