Пять предложений пожалуйста

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День восьмое марта это праздник женечин.В этот день мушчины должны дорить подарки.Женчинам на пример цветы должно дорить папы.А дети должно дорить открытки в которых должно написона.Дорогая мама желаю счастье и здоровья.Это очень красивый день