Составьте большой текст, включающий порядковые и количественные числительные, на одну из тем: "Названия праздников", "Знаменательные даты российской. Примерно обьем в тетради страница
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Составьте большой текст, включающий порядковые и количественные числительные, на одну из тем: "Названия праздников", "Знаменательные даты российской. Примерно обьем в тетради страница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количественные 1. В школьной библиотеке имеется семьсот шестьдесят пять книг. 2. Олимпийцы нашей страны завоевали пятьдесят пять золотых и тридцать одну серебряную медаль. Порядковые 1.Дети радуются первому белому снегу и лепят из него снежки. 2. Вася остался на второй год.
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