В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете?

Математика
В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+10=18(ц) ответ 18 цветов
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