Помогите плизlt;br /gt; 1)В каком слове звуков больше,чем букв?lt;br /gt; 1)йодlt;br /gt; 2)??льlt;br /gt; 3)елка lt;br /gt; 4)льетlt;br /gt; 2)В какой строке нужно проверять окончание?lt;br /gt; 1)бежит,пролетел,скучать...

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Помогите плизlt;br /gt; 1)В каком слове звуков больше,чем букв?lt;br /gt; 1)йодlt;br /gt; 2)??льlt;br /gt; 3)елка lt;br /gt; 4)льетlt;br /gt; 2)В какой строке нужно проверять окончание?lt;br /gt; 1)бежит,пролетел,скучатьlt;br /gt; 2)напишет,(у) дорожки,высокомуlt;br /gt; 3)крышка,домик,лисуlt;br /gt; 3)Укажите пару слов,в которой главное слово выделенно НЕВЕРНО?lt;br /gt; 1)ловкий ОХОТНИКlt;br /gt; 2)ДУМАТЬ о работе lt;br /gt; 3)ХВОСТ лисыlt;br /gt; 4)ЛИСИЙ хвостlt;br /gt; 4)В каком слове НЕНУЖЕН ь знак?lt;br /gt; 1)полоч...каlt;br /gt; 2)печ...lt;br /gt; 3)руч...иlt;br /gt; 5)Какое высказывание ошибочно?lt;br /gt; 1)окончание - изменяемая часть словаlt;br /gt; 2)глаголы спрягаются lt;br /gt; 3)предлоги скланяются lt;br /gt; 4)сушествительные изменяются по числам и падежамlt;br /gt; 6)Выпиши формы словаlt;br /gt; Красавцы,крамота,красивый,красивая,красивоеlt;br /gt; ......................lt;br /gt; 7)В каком слове пропущена буква Т?lt;br /gt; 1)чудес...ныйlt;br /gt; 2)прекрас...ноlt;br /gt; 3)прелес...ныйlt;br /gt; 4)интерес...ная

Автор: Гость