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Разгибать-сгибать,отгадать-???
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Разгибать-сгибать,отгадать-???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отгадать-загадать это антоним
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