Разказ про латук компасный
Другие предметы
Разказ про латук компасный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что латук ,что делать.Обаснуйте и пишите вапросы правельно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Алфавит некого племени содержит 32 буквы. Какое количество информации (бит) несет сообщение из 20 символов этого алфавита.
Математика
Физика
Заряженный и незаряженный металлические шары соединяют стержнем на несколько се??унд. Заряд не перейдет с одного шара на другой, если стержень буде...
Математика