Разложить число a на 4 такие части, что, если первую сложить с n, из второй вычесть n, ??ретью умножить на n и четвертую разделить на n, то все четыре вывода будут равны между собою. Дайте решение при a=90, n=2. Чему равна пе...
Математика
Разложить число a на 4 такие части, что, если первую сложить с n, из второй вычесть n, ??ретью умножить на n и четвертую разделить на n, то все четыре вывода будут равны между собою. Дайте решение при a=90, n=2. Чему равна первая часть часть числа?Чему равна вторая часть часть числа? Чему равна третья часть часть числа? Чему равна четвертая часть часть числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первая 18 18+2=20 Если вторая 22 22-2=20 Если третья 10 10•2=20 Если четвертая 40 40:2=20 Ответ:первая часть равна 18,вторая-22, третья-10, четвертая-40,если сложить все эти части получается 90,а если к первому +2,из второго -2, третье умножить на 2, четвертое :2 ,то всегда получится 20
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