Разложить число a на 4 такие части, что, если первую сложить с n, из второй вычесть n, ??ретью умножить на n и четвертую разделить на n, то все четыре вывода будут равны между собою. Дайте решение при a=90, n=2. Чему равна пе...

Математика

Разложить число a на 4 такие части, что, если первую сложить с n, из второй вычесть n, ??ретью умножить на n и четвертую разделить на n, то все четыре вывода будут равны между собою. Дайте решение при a=90, n=2. Чему равна первая часть часть числа?Чему равна вторая часть часть числа? Чему равна третья часть часть числа? Чему равна четвертая часть часть числа?

Автор: Гость