Разложить на множители многочлен x5+x4-2x3-2x2-3x-3 (Сначала нужно способом группировки, а далее вводить новую переменную t) После группировки вышло такое выражение в которое нужно вводить пременную x4-2x2-3=0

Алгебра
Разложить на множители многочлен x5+x4-2x3-2x2-3x-3 (Сначала нужно способом группировки, а далее вводить новую переменную t) После группировки вышло такое выражение в которое нужно вводить пременную x4-2x2-3=0
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