разложить выражение на множетели: Х4 – х2 (y2 + 1) + y2
Алгебра
разложить выражение на множетели: Х4 – х2 (y2 + 1) + y2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] x^{4} - x^{2} *(y ^{2} +1)+ y^{2} = x^{4} - x^{2} y ^{2} - x^{2} +y ^{2} = x^{4}- x^{2} +y ^{2} - x^{2} y ^{2}= \\ \\ = x^{2} ( x^{2} -1)-y ^{2} ( x^{2} -1)=( x^{2} -1)( x^{2} -y ^{2} )=\\=(x-1)(x+1)(x-y)(x+y)[/latex]
Гость:
x^4-x²(y²+1)+y²=x^4-x²y²-x²+y²=x²(x²-y²)-(x²-y²)=(x²-y²)(x²-1)=(x-y)(x+y)(x-1)(x+1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оператор набрал на компютере рукопись за 4.2ч работая с производительностью 15стр /ч.За сколько времени набрал бы эту рукопись другой оператор,прои...
География
Труд- писал Вольтер -освобожлает нас от трёх великих зол: скуки , порока и нуждычто имел в виду автар
Алгебра
Известно, что 30% числа a на 20 больше, чем 25% числа b, а 30% числа b на 8 больше, чем 20% числа a. Найдите числа a и b.