Труд- писал Вольтер -освобожлает нас от трёх великих зол: скуки , порока и нуждычто имел в виду автар

Гость: Гость:

Вот 2 пунктика есть :) Первый : Я тружусь - зарабатываю, нужды нет. Работать - увлекательно - скуки нет. Время занято полезным делом - на пороки не остается времени (скажем, водитель нормальный не станет пьянствовать, т.к. это повлияет на доход). Второй : труд создал человека, основной вид деятельности, который необходим для человека это трудовая, осуществляя ее человек способен удовлетворять все свои потребности