Труд- писал Вольтер -освобожлает нас от трёх великих зол: скуки , порока и нуждычто имел в виду автар
География
Труд- писал Вольтер -освобожлает нас от трёх великих зол: скуки , порока и нуждычто имел в виду автар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот 2 пунктика есть :) Первый : Я тружусь - зарабатываю, нужды нет. Работать - увлекательно - скуки нет. Время занято полезным делом - на пороки не остается времени (скажем, водитель нормальный не станет пьянствовать, т.к. это повлияет на доход). Второй : труд создал человека, основной вид деятельности, который необходим для человека это трудовая, осуществляя ее человек способен удовлетворять все свои потребности
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