траву скосили на 83% площади луга. После этого осталось скосить траву и ещё на 51 гектаре. Найдите площадь луга?

Математика

траву скосили на 83% площади луга. После этого осталось скосить траву и ещё на 51 гектаре. Найдите площадь луга?

Автор: Гость