траву скосили на 83% площади луга. После этого осталось скосить траву и ещё на 51 гектаре. Найдите площадь луга?

Математика
траву скосили на 83% площади луга. После этого осталось скосить траву и ещё на 51 гектаре. Найдите площадь луга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-83=17%луга осталось   скосить   51:17*100=300га- площадь луга
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