школьник прочитал книгу за 3 дня. в первый день он прочитал 0,2 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день - 0,3 остатка и ещё 20 страниц, а в третий день - 0, 75 нового остатка и последние 30 страниц. Сколько страниц в книге?

Математика

школьник прочитал книгу за 3 дня. в первый день он прочитал 0,2 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день - 0,3 остатка и ещё 20 страниц, а в третий день - 0, 75 нового остатка и последние 30 страниц. Сколько страниц в книге?

Автор: Гость