школьник прочитал книгу за 3 дня. в первый день он прочитал 0,2 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день - 0,3 остатка и ещё 20 страниц, а в третий день - 0, 75 нового остатка и последние 30 страниц. Сколько страниц в книге?
Математика
школьник прочитал книгу за 3 дня. в первый день он прочитал 0,2 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день - 0,3 остатка и ещё 20 страниц, а в третий день - 0, 75 нового остатка и последние 30 страниц. Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в книге х стр, тогда за 1 день школьник прочитал (0,2х + 16), тогда после первого дня осталось: х - (0,2х + 16) = х - 0,2х - 16 = 0,8х - 16; за 2 день школьник прочитал 0,3 * (0,8х - 16) +20 = 0,24х + 15,2 стр. тогда после второго дня осталось: 0,8х - 16 - (0,24х +15,2) = 0,8х - 16 - 0,24х - 15,2 = 0,56х - 31,2 ; тогда за 3 день школьник прочитал 0,75 * (0,56х - 31,2) + 30 = 0,42х - 23,4 + 30 = = 0,42х + 6,6. 0,2х + 16 + 0,24х +15,2 + 0,42х + 6,6 = х; 0,86х + 37,8 = х; 0,14х = 24,6; х = 270 страниц.
Гость:
1-0,75=0,25 0,25=30(стр),тогда 0,75×30÷0,25=90(стр) 90+30=120(стр)-остаток после 2дня 120+20=140(стр)-это 0,7 140×0,3÷0,7=60(стр) 140+60=200(стр)-остаток после 1 дня 200+16=216(стр)-это 0,8 216×0,2÷0,8=54(стр) 216+54=270(стр) ответ:270 страниц
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