Траву скосили на 83% площади луга.После этого осталось скосить траву ещё на 51 гектаре.Найдите площадь луга.

Математика

Траву скосили на 83% площади луга.После этого осталось скосить траву ещё на 51 гектаре.Найдите площадь луга.

Автор: Гость