Траву скосили на 83% площади луга.После этого осталось скосить траву ещё на 51 гектаре.Найдите площадь луга.
Математика
Траву скосили на 83% площади луга.После этого осталось скосить траву ещё на 51 гектаре.Найдите площадь луга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-83%=17% ? -100% 51-----17% 51*100/17=300 гек площадь всего луга
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