разложи 4 одинаковых грибочка в три различные коробки так чтобы в каждой коробке было не более двух грибов

Математика
разложи 4 одинаковых грибочка в три различные коробки так чтобы в каждой коробке было не более двух грибов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в двух корзинах по грибочку,а втретьей 2 грибочка. Не более 2, значит 1 или 2
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