Знайти площу фігури обмеженої графіками функції y=6-x2 і y=x+4
Алгебра
Знайти площу фігури обмеженої графіками функції y=6-x2 і y=x+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+4=6-x2 х=1 и х=-2 . Тогда интегрируем (сверху 1 , снизу -2)¹₋₂∫(4+х-6+х²)=₋₂¹∫(х²+х-2)=¹₋₂|х³/3 + ¹₋₂|х2/2 + ¹₋₂|2х = (1/3+8/3) + (1/2 - 2) + (2+4) = 3 - 1,5 + 6 =7.5
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