Катер прошёл по реке 24 км и вернулся обратно, затратив на весь путь 3 ч 20 мин. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 3км/ч. Пусть собственная скорость катера х км,ч
Алгебра
Катер прошёл по реке 24 км и вернулся обратно, затратив на весь путь 3 ч 20 мин. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 3км/ч. Пусть собственная скорость катера х км,ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24\(x+3)+24\(x-3)=3 1\3 24*(x+3)+24*(x-3)=10\3(x+3)(x-3) 48x*3=10x^2-90 5x^2-72x-45=0 D=6084 x1=(72-78)\10=-3\5 НЕ ЯВ-СЯ РЕШЕНИЕМ X2=(72+78)\10=15 ОТВЕТ 15 КМ В Ч
Гость:
Пусть собственная скорость катера х км,ч, тогда скоростьпо течению (х +3) км/ч, а скоростьпо против течения (х - 3) км/ч. Время по течению = 24/(х +3) час, Время против течения = 24/(х - 3). Так как на весь путь ушло 3 ч 20 = 3цел 1/3 ч, то 24/(х - 3) + 24/(х +3) = 3цел 1/3; (24(х +3) + 24(х - 3))/(х - 3)*(х +3) = 10/3; (24х +72 + 24х - 72))/(х^2 - 9) = 10/3; 48х/(х^2 - 9) = 10/3; 24х/(х^2 - 9) = 5/3; 24х*3 = 5 * (х^2 - 9); 72x = 5х^2 - 45; 5х^2 - 72x - 45 = 0; D=5184 + 900 = 6084 х1 = (72 - 78)/10 < 0 - посторонний, х2 = (72 + 78)/10 = 15 м/с; Ответ: 15 м/с
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