решить графически систему уравнений у-х=0 2х-у+3=0
Алгебра
решить графически систему уравнений у-х=0 2х-у+3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{y=x прямая в 1 и 3 ч х -3 3 у -3 3 {y=2x+3 прямая в 1 и 3 ч х -3 0 у -3 3 Ответ (-3;-3)
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