Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены которой 4 м, если на покраску 1м нужно 200 г краски?
Алгебра
Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены которой 4 м, если на покраску 1м нужно 200 г краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4=16 16*200=3200г =3кг 200г
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