две автомашины должны пройти один и тот же путь.за час первая автомашина прошла 5/16 этого пути,ф вторая 6/17 этого пути.какой автомашине осталось идти меньше?

Математика

две автомашины должны пройти один и тот же путь.за час первая автомашина прошла 5/16 этого пути,ф вторая 6/17 этого пути.какой автомашине осталось идти меньше?

Автор: Гость