две автомашины должны пройти один и тот же путь.за час первая автомашина прошла 5/16 этого пути,ф вторая 6/17 этого пути.какой автомашине осталось идти меньше?
Математика
две автомашины должны пройти один и тот же путь.за час первая автомашина прошла 5/16 этого пути,ф вторая 6/17 этого пути.какой автомашине осталось идти меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/16 = 85/272 < 6/17 = 96/272 / Второй машине осталось идти меньше
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