к выделенным словам подобрать синонимы Могучее государство,известный актёр,неожиданно заболеть,душистый цветок,неуверенно отвечать,иногда уезжать,грустный мотив
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к выделенным словам подобрать синонимы Могучее государство,известный актёр,неожиданно заболеть,душистый цветок,неуверенно отвечать,иногда уезжать,грустный мотив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сильное, популярный, вдруг, приятного запаха, нервничая, редко, невесёлый.
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