В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 16 см и 12 см,а площадь диагонального сечения 400 дециметров квадратных.Найти объем параллелепипеда.
Геометрия
В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 16 см и 12 см,а площадь диагонального сечения 400 дециметров квадратных.Найти объем параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 16 см и 12 см, тогда диагональоснования найдём по теореме Пифагора: d^2 = 16^2 +12^2 = = 256 + 144 = 400; d = 20. Тогда высота H = 400 : 20 = 20. V = abH. Тогда V = 16 * 12 * 20 = 3840 см3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основа призмы - треугольник со сторонами 10 см,10 см,16 см.Найти объем призмы если меньшая диагональ боковой грани наклонена к основанию под углом ...
Алгебра
Алгебра
И3 200 рабочих норму выработки не выполняют 15 человек. Найти вероятность того, что два случайно выбранных рабочих не выполняют норму.
Математика