В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 16 см и 12 см,а площадь диагонального сечения 400 дециметров квадратных.Найти объем параллелепипеда.

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Так как В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 16 см и 12 см, тогда диагональоснования найдём по теореме Пифагора: d^2 = 16^2 +12^2 = = 256 + 144 = 400; d = 20. Тогда высота H = 400 : 20 = 20. V = abH. Тогда V = 16 * 12 * 20 = 3840 см3