из 16 палочек составлены 5 квадратов в ряд. переставить 4 палочки чтоб получилось 4 квадрата.

Математика

из 16 палочек составлены 5 квадратов в ряд. переставить 4 палочки чтоб получилось 4 квадрата.

Автор: Гость