из 16 палочек составлены 5 квадратов в ряд. переставить 4 палочки чтоб получилось 4 квадрата.
Математика
из 16 палочек составлены 5 квадратов в ряд. переставить 4 палочки чтоб получилось 4 квадрата.
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