Точка М удалена от каждой вершины квадрата на 10 дм. Найти расстояние от точки М до плоскости квадрата, если его сторона равна 6 корень из 2 дм.

Физика
Точка М удалена от каждой вершины квадрата на 10 дм. Найти расстояние от точки М до плоскости квадрата, если его сторона равна 6 корень из 2 дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается правильная пирамида. Ребро AM=10 дм. Расстояние от точки М до плоскости квадрата MO это высота пирамиды. В прямоугольном треугольнике AMO сторона AO это радиус описанной вокруг квадрата окружности: a=R корней из 2, R=a/корень из 2, R=6 корней из 2/корень из 2=6. И по теореме Пифагора MO^2=AM^2-AO^2, MO^2=100-36=64, MO=8 дм.
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