Кинетическая энергия мальчика массой 30 кг,скатившегося на лыжах с горы, равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?

Физика
Кинетическая энергия мальчика массой 30 кг,скатившегося на лыжах с горы, равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е(кин) = Е(п) = mgh. h = Е(кин)/mg = 1500/30*10 = 5 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Какие отрасли хозяйства могут развиваться на добываемых миниральных ресурсах?
Ответить
Физика
сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар
Ответить
Алгебра
(х-6)^2+2 |х-6|-24=0
Ответить
Химия
К 120г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40г безводного этилового спирта.Вычислить массовую долю зтилового спирта в полученном растворе
Ответить
Геометрия
Дана параллельная проекция трапеции. Постройте проекцию средней линии этой проекции.
Ответить