Дана параллельная проекция трапеции. Постройте проекцию средней линии этой проекции.
Геометрия
Дана параллельная проекция трапеции. Постройте проекцию средней линии этой проекции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы построить проекцию средней линии трапеции, надо построить среднюю линию проекции этойтрапеции. Т. е. соедините в проекции середины боковых сторон.
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