Человек массой m1 = 70 кг, бегущий со скоростью v1 = 9 км/час, догоняет тележку массой m2 = 190 кг, движущийся со скоростью v2 = 3,6 км/час, и вскакивает на нее. С какой скоростью будет двигаться тележка с человеком?

Физика

Человек массой m1 = 70 кг, бегущий со скоростью v1 = 9 км/час, догоняет тележку массой m2 = 190 кг, движущийся со скоростью v2 = 3,6 км/час, и вскакивает на нее. С какой скоростью будет двигаться тележка с человеком?

Автор: Гость