Человек массой m1 = 70 кг, бегущий со скоростью v1 = 9 км/час, догоняет тележку массой m2 = 190 кг, движущийся со скоростью v2 = 3,6 км/час, и вскакивает на нее. С какой скоростью будет двигаться тележка с человеком?
Физика
Человек массой m1 = 70 кг, бегущий со скоростью v1 = 9 км/час, догоняет тележку массой m2 = 190 кг, движущийся со скоростью v2 = 3,6 км/час, и вскакивает на нее. С какой скоростью будет двигаться тележка с человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1*v1+m2*v2/m1v2=70кг.*9км/час+190кг.*3.6км/час/70кг.3.6км/час=5км/час
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