Один катет прямоугольного треугольника в три раза больше другого.Его площадь равна 108 см в квадрате.Найдите катеты.
Геометрия
Один катет прямоугольного треугольника в три раза больше другого.Его площадь равна 108 см в квадрате.Найдите катеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -один катет, тогда второй 3х. Площадь равна половине произведения катетов. Получаем: (х*3х)/2=108 3х²=216 х²=72 х=6 умножить на корень из 2.
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