Один катет прямоугольного треугольника в три раза больше другого.Его площадь равна 108 см в квадрате.Найдите катеты.

Геометрия

Один катет прямоугольного треугольника в три раза больше другого.Его площадь равна 108 см в квадрате.Найдите катеты.

Автор: Гость