Одно число больше другого на 14, а их сумма равна 58.Найдите эти числа
Алгебра
Одно число больше другого на 14, а их сумма равна 58.Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пучть х- первое число, Тогда х+14- второе число. По условию задачи сумма этих чисел равна 58, Составим и решим уравнение: х+х+14=58 2х+14=58 2х=44 х=22 22- перыое число 22+14+36- второе число Ответ: 22 и 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд ...
Математика
На новогоднюю ёлку повесили 10 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ...
Биология
Сравните растение колеус, выращеваемое при ярком освещении, с колеусом, произрастающим в затененном месте.