Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд со скоростью 64 км/ч.Через сколько часов произойдет встреча?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд со скоростью 64 км/ч.Через сколько часов произойдет встреча?

Автор: Гость