Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд со скоростью 64 км/ч.Через сколько часов произойдет встреча?
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд со скоростью 64 км/ч.Через сколько часов произойдет встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 87 + 64 = 151 (км) - настолько сближались поезда каждый час. 2) 604 : 151 = 4 (ч) - через столько часов произойдёт встреча. Ответ: через 4 часа произойдёт встреча.
Гость:
604:(87+64)=4 Ответ: через 4 часа.
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