Сравните растение колеус, выращеваемое при ярком освещении, с колеусом, произрастающим в затененном месте.
Биология
Сравните растение колеус, выращеваемое при ярком освещении, с колеусом, произрастающим в затененном месте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ярком месте листья более мелкие , жисткие и светлее В темном - крупные, темнозеленые
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