Вычислите объём хлора (н.у),который потребуется для вытеснения всего иода из 300 г 15%-го раствора иода калия.Вычислите кол-во вещества новой соли,которое при этом образуется.

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Уравнение реакции: 2KJ + Cl2=>2KCl + J2 Молекулярные массы: KJ = 166 KCl = 74,5 Определяем массу йодида калия, которая содержится в 300 граммах раствора: 300г*15%/100%=45 г Составляем пропорцию для нахождения необходимого объема хлора: 2*166 г йодида калия взаимодействуют с 22,4 л хлора 45 г йодида калия взаимодействуют с Х л хлора Находим Х: Х=45 г*22,4 л/(2*166 г)=3,04 л. Составляем пропорцию для нахождения массы образовавшейся соли (хлорида калия): Из 2*166 г йодида калия образуется 2*74,5 г хлорида калия Из 45 г йодида калия образуется Y г хлорида калия Находим Y: Y=45 г * 2*74,5/(2*166)=20,2 г Для расчета количества вещества калия хлорида, разделим полученную массу на молекулярную массу калия хлорида: 20,2/74,5=0,271 моль. Ответ: для вытеснения всего йода из раствора необходимо 3,04 л хлора (н.у.). Образованное количество хлорида калия составляет 20,2 г или 0,271 моль.