На прямой отмечено 10 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками?
Математика
На прямой отмечено 10 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ:9*5=45СМ ТАК КАК МЕЖДУ КРАЙНИМИ ТОЧКАМИ 9 ПРОПУСКОВ РАВНЫХ 5 СМ КСТАТИ У ЛЮБЫ НЕПРАВИЛЬНО
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На прямой отмечано 10 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками.
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