Объем бочки равен 80л. Объем ведра-10л. Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?

Математика
Объем бочки равен 80л. Объем ведра-10л. Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:10=8(шт.) Ответ: чтобы наполнить такую бочку нужно 8 вёдер.
Гость:
80/10=8(вёдер)-нужно принести
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