в равнобедренном треугольнике ABC высота BH равна 12 см а основание AC в 3 раза больше высоты BH найдите площадь треугольника ABC.
Геометрия
в равнобедренном треугольнике ABC высота BH равна 12 см а основание AC в 3 раза больше высоты BH найдите площадь треугольника ABC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула S=0.5*h*a , где h - высота , a - основание . То есть S=0.5*BH*AC ; AC=3*BH=36 ; S=0.5*12*36 = 216
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