Зачем нужны суффиксы ,с эмоционально-экспрессивной окраской
Русский язык
Зачем нужны суффиксы ,с эмоционально-экспрессивной окраской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы с эмоционально-экспрессивной окраской помогают украсить речь, придают ей смысловые оттенки, повышают эмоциональность высказывания дом-домик-домище волк -волчок-волчище
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