49в степени 1/2 +2 в степени 0
Алгебра
49в степени 1/2 +2 в степени 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49^(1/2) +2^0= 7+1=8? любое число в нулевой степени всегда есть 1. Степень 1/2 означает, что нужно извлечь квадратный корень из указанного числа.
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