заасфальтировали 83% дороги,после чего осталось заасфальтировать 51 км.найдите длину всей дороги.
Математика
заасфальтировали 83% дороги,после чего осталось заасфальтировать 51 км.найдите длину всей дороги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100%-83%=17% - дороги осталось заасфальтировать 2) 51:17%*100%=300 (км) - длина всей дороги Ответ: 300 км
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