площадь прямоугольника 24 квадратных метра каким может быть периметр этой клумбы если длина и ширина клумбы целое количество метров ???
Математика
площадь прямоугольника 24 квадратных метра каким может быть периметр этой клумбы если длина и ширина клумбы целое количество метров ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если S=1 х 24, то P=2(1+24)=50 если S=2 x 12, то P=2(2+12)=28 если S=3 x 8, то P=2(3+8)=22 если S=4 x 6, то P=2(4+6)=20
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