между числами 1 и 16 вставте три таких числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.
Алгебра
между числами 1 и 16 вставте три таких числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1=1,b5=16 q^4=b5/b1=16 q=-2 b2=1*(-2)=-2 b3=-2*(-2)=4 b4=4*(-2)=-8 q=2 b2=2 b3=4 b4=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
предприятие выпустило акции. владельцами 40% акции стали его работники, а остальные акции приобрели фирмы М и Н в отношение 7:9. у кого из этих фир...
Математика
шапка стоит 420 руб.,а шарф - на 60руб. дешевле. У покупателя 900 руб. Хватит ли денег, чтобы купить шапку и шарф.
Математика
Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было равно 1 км 80 м.Незнайка бежал со скоростью 170м/мин,а Шпунтик шел со скоростью 8...