между числами 1 и 16 вставте три таких числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

Алгебра

между числами 1 и 16 вставте три таких числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

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