Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было равно 1 км 80 м.Незнайка бежал со скоростью 170м/мин,а Шпунтик шел со скоростью 80м/мин . Через сколько минут Незнайка догонит Шпунтика?

Математика

Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было равно 1 км 80 м.Незнайка бежал со скоростью 170м/мин,а Шпунтик шел со скоростью 80м/мин . Через сколько минут Незнайка догонит Шпунтика?

Автор: Гость