Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было равно 1 км 80 м.Незнайка бежал со скоростью 170м/мин,а Шпунтик шел со скоростью 80м/мин . Через сколько минут Незнайка догонит Шпунтика?
Математика
Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было равно 1 км 80 м.Незнайка бежал со скоростью 170м/мин,а Шпунтик шел со скоростью 80м/мин . Через сколько минут Незнайка догонит Шпунтика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км=1 000 м ⇒ 1 км 80 м=1 080 м 1) 170-80=90 (м/мин.) - разность скоростей Незнайки и Шпутника. 2) 1 080:90=12 (мин.) Ответ: через 12 минут Незнайка догонит Шпунтика.
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